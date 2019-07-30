Красоты Стамбульских островов ВИДЕО

Одним из самых прекрасных мест Стамбула являются Принцевы острова или как еще их называют — Стамбульские острова.

Туристы с удовольствием посещают это место. Группа из девяти островов расположены недалеко от берега Стамбула, в Мраморном море.

Один из островов — Бююкада выглядит особо привлекательно весной и летом.

Несмотря на то, что этот остров- излюбленное туристами место, цены здесь достаточно демократичные.

Передвигаться по острову можно исключительно пешком или на велосипедах. Также здесь разъезжают фаэтоны, но, ими мало кто пользуется. Ранее, лошадей очень активно использовали здесь. По статистике, каждый год погибали 700-800 лошадей. После этого, власти стали призывать туристов не пользоваться услугами фаэтонщиков.

Представляем читателям видеоматериал корреспондента #