Крах наивных иллюзий: почему поражение «Карабаха» было неизбежным?

Наверное, мои слова покажутся азербайджанским любителям футбола спорными или жесткими, но считаю, что это хорошо, что агдамский «Карабах» проиграл домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов кипрскому АПОЭЛу и отправился в раунд плей-офф Лиги Европы. Хорошо это потому, что в случае победы «Карабаха» по сумме двух матчей, появился бы огромный соблазн для рассуждений о том, что в Азербайджане развивается футбол, клубный и не только.

Уверен, что наступила бы обманчивая эйфория, которая бы мешала трезво оценивать реалии. Собственно, после первого матча с АПОЭЛ, который агдамцы выиграли, причем в гостях, так и было. В статьях отечественных журналистов, пишущих на футбольную тему, в социальных сетях начался дележ шкуры неубитого медведя и массовое подбрасывание в воздух чепчиков, которое сопровождалось криками «ура». Это был сеанс массовой галлюцинации и веры в иллюзию.

Сейчас же, после поражения «Карабаха», произошло отрезвление. Стало в очередной раз понятно, что разовый героизм того или иного клуба в матчах европейских кубков – не есть повод для оптимизма и рассуждений о том, что отечественный футбол движется в нужном направлении. В первую очередь, несколько отдаляясь от главной темы, по той причине, что всегда и везде уровень развития футбола в той или иной стране оценивался по тем результатам, которая показывает сборная этой страны, а не ее клубы.

Но, вернемся к «Карабаху». Давайте признаем, что эпизодические успехи этой команды никак не связаны с тренерским гением Гурбана Гурбанова. Все проще — у клуба есть финансовые возможности для покупки неплохих, по нашим меркам, легионеров. Вот и в отчетном матче в стартовом составе агдамцев было всего четыре азербайджанских футболиста, а все остальные – легионеры. Они, как ни крути, и являются ведущими в команде.

Как только у клуба «Карабах» иссякнет финансовая возможность тратиться на покупку и зарплаты неплохих легионеров, так сразу же станет окончательно ясно, в каком ужасающем состоянии находится наш футбол. Который, как оказалось, болен ровно тем же, чем больно все наше общество — протекционизмом и нежеланием видеть очевидное. Плюс, налицо невероятная жадность отдельных футболистов.

Сколько уже раз все видели, что капитан «Карабаха» Рашад Садыхов совершенно не тянет, что он «привозит» проблемы своей команде по той простой причине, что годы берут свое. Вот и в домашнем матче агдамцев с киприотами именно Рашад Садыхов накосячил больше всех. Именно его ошибка привела к пенальти в наши ворота и к голу, который многое изменил в ходе матча. Понятно желание Садыхова получать высокую зарплату как можно дольше, но почему меркантилизм отдельного футболиста должен сказываться на результатах команды?!

Непонятно также, почему на такой расклад согласен Гурбан Гурбанов. Возникают подозрения в том, что имеет место какое-то не футбольное братство в «Карабахе». Да и сам Гурбанов — очень сильно переоцененная персона. Его реальный уровень стал очевиден после того, как Гурбанову доверили руководство сборной. Иначе и быть не могло. Потому, что есть такое понятие, как футбольный интеллект. У Гурбанова он, мягко говоря, невысок. Собственно он ведь и футболистом был очень посредственным, если оценивать по серьезным меркам.

Мы же видим, что далеко не все по-настоящему блестящие в недавнем прошлом европейские футболисты оказываются хорошими тренерами. Вспомним, к примеру, замечательного француза Тьери Анри. Блестящий бомбардир оказался очень слабым тренером. В итоге, его с позором уволили из «Монако» из-за крайне неудовлетворительных результатов работы — на тот момент, помимо конфликта Анри со своими подопечными, клуб занимал предпоследнее место в чемпионате Франции, а также выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Франции.

Гурбана Гурбанова никто увольнять не будет. Но тот факт, что он продолжит тренировать «Карабах» не опровергает его слабости, как тренера. Будь иначе, на тренера Гурбанова был бы спрос среди солидных зарубежных клубов. Такого спроса нет и быть не может. Это нужно принять, с этим нужно смириться и не тешить себя иллюзиями. Причем, не только касательно тренерских способностей коуча агдамцев. Нужно признать главное — азербайджанский футбол стагнирует, если не сказать что регрессирует. Доказательством тому являются традиционно слабые результаты сборной, а также традиционные же уже вылеты отечественных клубов на ранних этапах еврокубков. Спрашивать за все это давно пора с руководства АФФА. И вылет «Карабаха» мог бы стать очередным поводом для этого. Но станет ли? Очень сомневаюсь.