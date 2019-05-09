Kpаcивo жить не запpетишь

В преддверии Дня Победы над фашистской Германией, 74-летие которой отмечают, в том числе, и Азербайджане, депутаты Милли Меджлиса решили себе сделать подарок. Действительно, какой же праздник без подарка, а тебе никто ничего не дарит?

Тем более, что осенью прошлого года были внесены изменения в закон «О правилах этичного поведения депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Согласно внесенному в статью 10 (ограничения относительно принятия подарков) пункту 10.1-1, депутат не может принимать в связи с исполнением служебных обязанностей подарков от любого физического и юридического лица дороже 55 манатов, а также не может предлагать физическим и юридическим лицам такие подарки в связи с исполнением служебных обязанностей.

Согласно внесенной статье 10.3, в случае незаконного предложения депутату материальных и других ценностей, а также каких-либо привилегий, парламентарий должен отказаться от них.

Правда, пока данный закон не принят, но все равно он висит, как «дамоклов меч» над головой каждого меджлисмена. Вот и возникла непростая дилемма: и отказать не можешь, и пресловутая цифра 55 все время маячит перед глазами.

Вот и решили отечественные «слуги народа», что не стоит мудрствовать лукаво, и пошли по проторенному пути. И помог им в этом девиз: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Меджлисмены решили действовать просто и эффектно, увеличив себе средства на дополнительные расходы.

Как сообщает ONA, средства, выделяемые депутатам Милли Меджлиса на дополнительные расходы, увеличены вдвое. Теперь размер выделяемых депутату на дополнительные расходы средств составит 730 манатов.

Отметим, до этого депутатам выделялось 360 манатов.

В связи с этим уместно напомнить, что зарплата спикера парламента составляет 3 тысячи 712 манатов 50 гяпиков, первого вице-спикера — 3 тысячи 340 манатов 50 гяпиков, вице-спикера — 3 тысячи 154 манатов 50 гяпиков, председателя Комитета Милли Меджлиса — 2 тысячи 970 манатов, заместителя председателя Комитета — 2 тысячи 784 манатов, рядового депутата — 2 тысячи 598 манатов.

Действительно, как же прожить на такие «смешные» зарплаты «слугам народа», которые делают все для улучшения жизни своих «господ»? Как говорится, овчинка выделки не стоит. А всякий труд требует вознаграждения.

Видимо, депутатам совестно было повышать себе зарплату (только в прошлом году это было сделано), а вот о дополнительных расходах никакого уговора не было. Ну что же, подарок так подарок, заслужили.

Есть такое устойчивое выражение: «Деньги — зло», и, исходя из него, возникает резонный вопрос: «Почему наши депутаты так обозлены на себя?»…