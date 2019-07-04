Коутиньо может увеличить шансы «Барселоны» вернуть Неймара

«Барселона» продолжает работу по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Руководство каталонского клуба в курсе интереса парижан к хавбеку Филиппе Коутиньо и попробует включить его в сделку.

На следующей неделе сине-гранатовые планируют завершить трансфер форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, но подписание француза не исключает возвращение Неймара.

Переговорами по переходу 27-летнего бразильца занимается президент «Барсы» Жозеп Бартомеу.

ESPN со ссылкой на источники в клубе сообщает, что если каталонцы сумеют включить Коутиньо в сделку, шансы на ее осуществление значительно возрастут.

| 2019-07-04T01:27:10+00:00 4 июля 2019, 09:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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