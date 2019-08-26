Кот вернулся домой спустя 11 лет скитаний в США

В Нью-Йорке женщина нашла кота, который пропал 11 лет назад. Об этом сообщает телеканал ABC7.

По словам женщины, 11 лет назад кто-то открыл входную дверь ее дома, и трехлетний кот по кличке Тигр сбежал.

После этого, добавила американка, они переехали, но попросили новых хозяев дома сообщить им, если они увидят во дворе кота.

В конце концов, кота обнаружила сотрудница местного приюта для животных, по словам которой на протяжении трех лет к ее дому приходил бездомный кот, выглядевший все хуже и хуже.

Спустя время женщина обнаружила, что кот чипирован. Благодаря информации на нем, она связалась с хозяйкой кота и вернула его в семью.

| 2019-08-26T16:59:15+00:00 26 августа 2019, 21:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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