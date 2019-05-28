Косовские власти освободили ранее задержанного россиянина

В частично признанной Республике Косово освободили российского гражданина, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в республике (UNMIK) Михаила Краснощенкова.

«Один сотрудник миссии ООН, гражданин России, был освобожден», — цитирует сообщение представителя миссии по связям со СМИ Санам Долатшани «РИА Новости».

Информация о состоянии здоровья россиянина не раскрывается. Ранее врач больницы в Косовска-Митровице сообщил, что Краснощенков получил ранение и был госпитализирован.

Утром во вторник стало известно, что силы спецназа МВД Косово (ROSU) вторглись на территорию сербских муниципалитетов и арестовали, по разным данным, от 13 до 23 человек, которых якобы подозревают в причастности к организованной преступности и убийстве полицейского в 2011 году.

Глава частично признанной республики Хашим Тачи пояснил, что россиянин сопротивлялся действиям правоохранительных органов.

| 2019-05-28T18:39:13+00:00 28 мая 2019, 19:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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