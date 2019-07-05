Косово обвинили в создании гетто для сербов

Власти самопровозглашенной республики Косово устраивают гетто для проживающих там сербов, отрезая их от сербского государства. Такое заявление сделал директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич, передает РИА Новости.

По его мнению, Приштина атакует сами основания права на свободу передвижения. «Необходима энергичная реакция международного сообщества, чтобы остановить это сумасшествие. Неужели все Балканы должны запылать, чтобы кто-то отреагировал?», — сказал он.

О том, что власти республики запретили въезда на ее территорию официальным лицам Сербии, стало известно 4 июля. Представители Косова назвали эту меру «возмездием за гибридные угрозы со стороны Сербии, пропаганду и фальшивые новости».