Косметическая мера: реакция экономиста на регулирование потолка ссудных ставок

Помимо решения вопросов регулирования верхней планки ссудных процентов, важно обратить внимание на механизмы обеспечения справедливого доступа коммерческих банков к финансовым ресурсам, считает экономист Ровшан Агаев.

Без комплексного подхода к решению проблемы не обойтись, ведь дорогие кредиты банков и небанковских организаций страны имеют причины, которые требуют в своем решении системного подхода. «Иначе кредитно-финансовые организации так и будут рассматривать государственные ценные бумаги основным средством заработка», — отметил Агаев.

С его слов, при решении назревшей проблемы надо исходить из ее истоков. Скажем, сама необходимость регулирования потолка процентных ставок по кредитам коммерческих банков является следствием неэффективности монетарных рычагов Центробанка. Ведь известно, что в стране не действует главный механизм монетарной политики регулятора – ставка рефинансирования.

Неоднократно отмечалось, что учетная ставка ЦБА на уровне 9% не коррелирует с официальными показателями инфляции (свыше 2%) и стоимостью кредитов местных банков (15 – 20%). Стоит ли объяснять, что это обстоятельство является свидетельством нездоровой ситуации. А потому прежде чем приступать к решению проблем, имеющие характер следствия, а именно, регулированию процентных ставок, следует разобраться с причинами этого явления.

«Траектория изменения ставки регулятора не влияет на стоимость денег в стране, а кредиты коммерческих банков чрезмерно дорогие. Одной из главных причин этого является стоимость финансовых ресурсов, привлекаемых банками, — уверен Агаев. — В настоящее время порядка 65% ресурсов банковского сектора формируется за счет депозитов. При этом известно, что проценты по вкладам в национальной валюте серьезно превышают доходность по инвалютным депозитам».

Для решения множества проблем следует начать с главного – равных и справедливых условий при доступе к финансовым ресурсам, уверен эксперт. Требуются эффективные долговые рынки, конкурентная среда на самом банковском рынке. На банковском рынке нужны справедливые и равные для всех условия при размещении государственных ресурсов в банках, в предоставлении финансовым организациям государственных средств. Все банки должны иметь равные возможности при оказании услуг государственным компаниям и структурам. Распределение зарплат, пенсий и субсидий не может быть гарантированным источником дохода небольшой группы привилегированных финансовых организаций.

Иными словами, решить проблему высоких ставок коммерческих банков невозможно только лишь административным регулированием потолка ссудных процентов. Для этого требуется, прежде всего, разрулить причины, лежащие в корне заявленной проблемы. Поскольку дорогие кредиты – лишь следствие и видимая нам вершина айсберга накопившихся в этой сфере проблем, уверен экономист.

Напомним, что немногим ранее парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству рассмотрел правки в закон «О банках», предусматривающие регулирование верхнего порога процентных ставок по кредитам коммерческих банков. По мнению экономистов, процентная политика является одним из важнейших и в то же время достаточно сложных инструментов регулирования банковской деятельности. Основные принципы построения шкалы процентных ставок должны исходить из состояния спроса и предложения на кредитные ресурсы, сроков хранения, величины депозитов, темпов инфляции и т.д.