Кошки в США могут спать спокойно

В США было принято решение закрыть более чем 30-летнюю программу исследований, в рамках которой кошек заражали токсоплазмозом, а через некоторое время животных усыпляли. Об этом сообщает NPR.

Против экспериментов такого характера выступали не только защитники животных, но и конгрессмены обеих партий. Начиная с 1982 года в лаборатории при Министерстве сельского хозяйства США кошек заражали болезнью и собирали из их экскрементов яйца паразитов.

Согласно оценке организации White Coat Waste Project (борется против опытов на животных), за время существования этой программы учёные усыпили более 3000 кошек. В настоящий момент в лаборатории находится 14 здоровых кошек. Скорее всего, животных раздадут сотрудникам министерства.

| 2019-04-03T23:37:25+00:00 4 апреля 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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