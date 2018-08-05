Кортеж американского посла в Бангладеш закидали камнями

В Бангладеш неизвестные закидали кортеж американского посла камнями. Это произошло, когда Марсия Берникат ехала из дома руководителя местной общественной организации в Дакке.

Как только машина скрылась вдали, атакующие начали швырять камни в дом, сообщает United News Bangladesh.

Адвокаты из правозащитной группы «Шужан», сообщившие об инциденте, заявили, что не смогли идентифицировать никого из нападавших. Они также не смогли сказать, спланированной или спонтанной была атака на американского посла.

12 июля неизвестные напали в лондонском метро на бывшего посла Великобритании в США сэра Кристофера Мейера. Его супруга рассказала журналистам, что считала атаку политически мотивированной, однако полиция сообщила ей, что 74-летнего дипломата хотели ограбить.

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