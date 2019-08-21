Короли улиц сразятся на танцполе Баку за поездку в Париж

Все меньше дней остается до главного танцевального события уходящего лета — 25 августа в парке Центра Гейдара Алиева впервые в Азербайджане пройдет Red Bull Dance Your Style.

Это конкурс, который объединит в себе различные стили уличных танцев. На дэнс — площадке встретятся танцоры уличного стиля нашей столицы и продемонстрируют свое умение.

Как сообщили # организаторы конкурса, среди прошедших регистрацию, для участия в конкурсе выбраны 16 танцоров, каждый из которых отличается своей уникальностью и неповторимостью.

Один из них — 25-летний Ильдырым Мирмаммедов по прозвищу Molnia родился в обычной азербайджанской семье и, наверное, как и каждый ребенок с детства мечтал о том, чтобы его семья гордилась им. Несмотря на то, что у него с малых лет была склонность к танцам, 12 лет своей жизни он посвятил спорту, занимаясь дзюдо.

«Просто отец всегда твердил мне, что дзюдо — это по-настоящему мужской вид спорта», — говорит Ильдырым.

Интерес мальчика к танцам в семье никто не воспринимал всерьез. Но по достижении 18 лет Molnia принял решение избрать свой путь. И ни разу об этом не пожалел! Он решил полностью уйти в танцы и с 2012 по 2015 годы со своей танцевальной группой выступал с успехом в нескольких странах, а в 2013 году даже занял 4-е место на чемпионате мира по современным танцам в Дании.

Molnia всесторонне талантлив. Например, он известен и как повар, и как мастер по ручным изделиям. Несмотря на то, что однажды во время тренировки он упал со сцены, получил настолько серьезную травму, что операция длилась 12-ти часов, танцор до сих пор не представляет свою жизнь без спорта и танцев и с успехом продолжает деятельность в качестве национального тренера в Федерации по гимнастике.

Еще один интересный участник соревнований Red Bull Dance Your Style — это танцор хип-хопа Гусейн Магеррамов по прозвищу Crazybeat.

«Я танцую с детства. Всегда прислушивался к зову сердца — не ставил себе каких-либо целей. Просто я делал и делаю то, что я люблю. Музыка это мой внутренний мир, я чувствую все через музыку и считаю, что вершины надо завоевывать именно таким путем!», – говорит Crazybeat.

Гусейн с ранних лет любил рисовать, всегда мечтал стать архитектором или дизайнером и в настоящее время учится в Азербайджанском Государственном Университете Культуры и Искусства. Crazybeat активно участвует во всех танцевальных мероприятиях, проводимых в Баку. Например, на чемпионате по хип-хопу вместе со своим оппонентом в течении всего лишь 2-х часов продумал и нашел новые и совершенно синхронные движения, и в результате чего оставил позади даже самых сильных конкурентов.

21-летний Велизаде Гаджиага по прозвищу Gaijin — студент Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности. В 2016-м году на фестивале Qraffiti, который проводился на горнолыжном курорте «Шахдаг», очаровал всех своим талантом и умением в битбоксе. По его словам, после его выступления несколько известных танцоров предложили ему вместе тренироваться и попробовать себя в танцах. Молодой человек, который тогда был более стеснительным и неопытным, всего этого совсем не ожидал и не был готов к такому вниманию со стороны профессионалов уличных танцев. Танцоры, увидевшие огонь в глазах, его любовь к музыке и танцам, привлекли его к серьезным тренировкам хип-хопом, и он через некоторое время достиг успеха и в этом деле.

Испытает свой шанс на состязании и Zico Firestar, известный танцор в стиле Hip-hop New Style. Zico, проживший в течение 12 лет в России, в 2008 году случайно посмотрел фильм о танцах и после этого его жизнь изменилась. Этот 24-летний талантливый самородок, имеющий высшее образование, никогда не работал по своей специальности. Танцы всегда были и есть его ремеслом и жизнью. Zico Firestar, впоследствии переехавший в Баку, является победителем различных соревнований по хип-хопу и в стиле All Styles. Любимое место тренировок этого 9-ти кратного чемпиона — площадки на открытом воздухе. Он часто выступает в Европе и с достоинством представляет Азербайджан на международных конкурсах.

Каждый участник Red Bull Dance Your Style является самородком. У каждого из ребят своя история успеха. Но есть один объединяющий их важный момент: безмерная любовь к уличным танцам и музыке.

Ведь, как говорят организаторы турнира, основная цель такого рода баттлов — создание атмосферы настоящей дружбы, развлечения и танцевального праздника. Напомним, что победитель состязания представит Азербайджан на мировом финале Red Bull Dance Your Style в Париже, 12 октября.