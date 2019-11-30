Королева Великобритании выразила соболезнования родным жертв теракта в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родным жертв теракта, совершенного в пятницу в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

Как отмечается в послании, монарх адресует «свои мысли, молитвы и самые глубокие соболезнования всем тем, кто потерял своих любимых» во время теракта. Елизавета II также отметила «смелых людей, которые рисковали своими жизнями для того, чтобы самоотверженно помочь другим и защитить их».

В пятницу днем в районе 14:00 (17:00 мск) 28-летний Усман Хан, на поясе у которого было закреплено фальшивое взрывное устройство, напал с ножом на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста. После этого он выбежал на улицу.

Прибывшие на место полицейские застрелили преступника. В результате нападения погибли мужчина и женщина, их личности и национальность не называются. Еще три человека продолжают находиться в больнице.