Король ужасов написал новый роман

Новая книга «Высота» популярного писателя Стивена Кинга выходит в свет сегодня, 30 октября. «У меня здесь книга выходит. Надеюсь, ребята, вы ее прочитаете», — написал Кинг в своем Twitter.

«Высота» — один самых небольших романов писателя, состоящий из 144 страниц. Сюжет построен вокруг болезни главного героя Скотта Кэри, который проживает в штате Мэн Касл-Рок. Он теряет вес, но одновременно внешне не меняется.

На фоне этого он воюет с соседками-лесбиянками, которые хотят открыть в городе ресторан, но в американской провинции это сложно сделать из-за предубеждений и предрассудков.

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