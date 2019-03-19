«Король» ушел, да здравствует «Елбасы»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — заявил Назарбаев.

Параллельно этой информации, казахские СМИ уже написали о том, что полномочия президента переданы председателю верхней палаты Касым-Жомарту Токаеву.

«Мы с вами сумели на руинах СССР построить успешное государство, у нас есть свой флаг, свой герб», — заявил Нурсултан Назарбаев.

«Впервые в истории страны мы построили свою столицу, все это мы сделали, дорогие мои соотечественники», — сказал Назарбаев.

Говорить о роли первого президента Казахстана не проходится. Нурсултан Назарбаев весьма удачно руководил государством с момента распада СССР по сей день. Другой вопрос, что для ведения удачной политики у Казахстана были все условия, начиная от выгодного географического расположения, заканчивая энергоресурсами, которые удачно реализовывали на европейских рынках и в Китае.

Как отмечают казахстанские эксперты, по сути сама власть не поменяется, так как Назарбаев останется председателем Совета безопасности, а также партии «Нур Отан». Должность председателя Совета безопасности Назарбаев сможет занимать пожизненно. Многие аналитики также считают, что данный шаг президента Казахстана был весьма ожидаем, особенно после того, как была принята конституционная поправка.

Комментируя #, данное решение президента Казахстана, политический обозреватель, заместитель директора Центра «Евразийский мониторинг» Жанар Тулиндинова, отметила, что любопытно, что при всей своей «неожиданности» отставка Нурсултана Назарбаева была, по сути, ожидаемой и более того — хорошо подготовленной структурными реформами политической системы последних трех лет.

По ее словам, в 2017 году в Казахстане была проведена конституционная реформа, которая была нацелена на перераспределение полномочий между ветвями власти — речь, в частности, шла о передаче части полномочий президента правительству и парламенту.

«Однако эта реформа, по общему признанию, была робкой и, скорее, декоративной. Ключевой стала реформа Совета безопасности, осуществленная в прошлом, 2018, году. Этому институту по всей видимости отведена главная роль в сценарии транзита власти. Совбез был наделен конституционным статусом, а первый президент Казахстана стал его пожизненным председателем. Совет безопасности курирует вопросы национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка», — сказала она.

Как отмечает аналитик, следующий за Назарбаевым президент является не более, чем рядовым членом Совбеза.

«По сути, это орган-надстройка над институтом президентской власти. В принципе, дискурс о наделении Назарбаева особым статусом, позволяющим ему осуществлять высшее руководство страной после отставки с поста президента, длится достаточно давно. Практическим выражением этой дискуссии стало наделение его в 2010 году статусом Елбасы — Лидера нации. Очевидна аналогия с иранской моделью, где высшая власть принадлежит Рахбару, а президентская должность является организационно-распорядительной.

Однако у института Лидера нации, по всей видимости, было недостаточно ресурсов, которые могли бы гарантировать первому президенту преемственность его курса и сохранение статус-кво в элите, а это, вероятно, важно для Назарбаева. Отмечу, что Назарбаев является также председателем правящей партии «Нур Отан», председателем Ассамблеи народа Казахстана, членом Конституционного совета», — подчеркнула она.

Аналитик также отметила, что в начале этого года были поданы явственные сигналы о том, что Назарбаев может уйти в отставку — в частности, президент обратился в Конституционный совет с просьбой разъяснить положения Конституции, предусматривающие процедуру сложения полномочий главы государства.

«Дело в том, что в казахстанской Конституции не прописана возможность добровольной отставки президента — только в связи со смертью, переизбранием и отрешением от должности в связи с госизменой. В середине февраля Конституционный совет подтвердил право президента на досрочную отставку. С этого момента стало очевидно, что этот инструмент будет рано или поздно использован — как чеховское ружье, появившееся в первом акте, должно быть использовано к концу пьесы. Ожидались какие-то откровения на юбилейном съезде «Нур Отана», прошедшем 27 февраля (партия отметила свое 20-летие), однако из-за того, что буквально накануне произошла отставка правительства, видимо, время обнародования «политической сенсации» решили отложить», — добавила она.

По мнению обозревателя, за последние год-полтора Назарбаев путем ряда последовательных кадровых перестановок создал такую расстановку элитных групп, которая способна обеспечить безболезненный транзит, гарантировать сохранение статус-кво в элитах.

«По существу, были разбиты и ослаблены ключевые элитные группы, в том числе путем процесса слияний и ликвидации ряда банков, основные властные институты и ресурсы находятся под контролем или в руках «семьи». И.о. президента Касым-Жомарт Токаев — фигура компромиссная. По сути, альтернативы и противовеса наверняка уже избранному преемнику нет, также как нет силы, элитной группы, могущей оказать противодействие разворачивающемуся сценарию внутри страны», — резюмировала она.