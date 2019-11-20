Король Саудовской Аравии призвал Иран отказаться от экспансионизма

Ирану следует отказаться от политики экспансии и подрывной деятельности, чтобы изменить отношение международного сообщества к себе. Об этом заявил в среду саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, выступая перед Консультативным советом, передает телеканал Sky News Arabia.

«Мы надеемся, что иранский режим проявит мудрость и поймет, что он не сможет преодолеть международное противодействие его политике, если не откажется от экспансионистской и подрывной идеологии, — сказал он. — Иран должен осознать, что он стоит перед серьезным выбором, и у каждого варианта будут свои последствия».

По словам монарха, «Саудовская Аравия не стремится к войне, но будет твердо защищать свой народ от любой агрессии».(ТАСС)

| 2019-11-20T18:36:03+00:00 20 ноября 2019, 21:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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