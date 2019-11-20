Король Саудовской Аравии призвал Иран отказаться от экспансионизма

Ирану следует отказаться от политики экспансии и подрывной деятельности, чтобы изменить отношение международного сообщества к себе. Об этом заявил в среду саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, выступая перед Консультативным советом, передает телеканал Sky News Arabia.

«Мы надеемся, что иранский режим проявит мудрость и поймет, что он не сможет преодолеть международное противодействие его политике, если не откажется от экспансионистской и подрывной идеологии, — сказал он. — Иран должен осознать, что он стоит перед серьезным выбором, и у каждого варианта будут свои последствия».

По словам монарха, «Саудовская Аравия не стремится к войне, но будет твердо защищать свой народ от любой агрессии».(ТАСС)