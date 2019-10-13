Король Саудовской Аравии одобрил размещение дополнительного контингента США

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного американского военного контингента. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на министерство обороны королевства.

Такое решение было принято после произошедшей в сентябре атаки на объекты саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco.

По данным агентства, Эр-Рияд считает, что этот шаг поможет обеспечить безопасность страны, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.

Ранее США приняли решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих. В частности, США направят в королевство две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot.

14 сентября сообщалось, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятия взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар-Алла». Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг обвинения главы американского Госдепа (iz.ru)