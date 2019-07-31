«Король лев» заработал $1 млрд в мировом прокате

«Студия Disney объявила, что фотореалистичный ремейк мультфильма 1994 года достигнет $1 млрд в мировом прокате во вторник, в 19-й день его выхода», — говорится в сообщении.

Наряду с «Королем Львом», в 2019 году три других фильма Disney также перешли отметку в $1 млрд: «Аладдин» (Aladdin), «Капитан Марвел» (Captain Marvel) и «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame). Также достаточно близко к миллиарду подобралась «История игрушек 4» (Toy Story 4) студии Pixar, заработав в настоящий момент уже $919 млн.

Как отмечает CNN, у Disney на конец года запланировано еще две больших премьеры: «Замороженные 2» (Frozen 2) в ноябре и заключительная глава саги Скайуокера «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» (Star Wars: The Rise of Skywalker) в декабре. Ранее сообщалось, что «Король Лев» возглавил российский кинопрокат, собрав 1 млрд 58,5 млн рублей за четыре дня в кинотеатрах.

Фильм «Король Лев» режиссера Джона Фавро стал ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина полностью снята с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Роли персонажей озвучили Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген, Билли Айкнер и другие артисты. Фильм вышел на экраны 18 июля 2019 года.(ТАСС)