Король Испании предложил кандидатуру Санчеса на пост главы кабмина

Король Испании Фелипе VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства, его должен утвердить парламент.

«Его Величество король после окончания консультаций с представителями политических сил, представленных в конгрессе депутатов, которые захотели прийти на встречи, в соответствии с конституцией, сообщил мне о своем решении предложить Педро Санчеса в качестве кандидата на пост председателя правительства», — сообщила спикер конгресса депутатов Меричель Батет.

Теперь Батет должна назначить дату обсуждения и голосования по кандидатуре премьера.

Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля. (РИА Новости)