Король Испании на встрече АСЕМ призвал отказаться от политики изоляции

Глава государства отметил, что АСЕМ является одним из самых престижных диалогов, в котором участвует большое количество стран, и «идеальной площадкой для обсуждения» новых идей или предложений в крайне важный момент истории». Он также обратил внимание на большое количество региональных и глобальных вызовов, которые стоят сейчас перед международным сообществом.

«Все люди во всех странах должны быть причастны и вовлечены, никто не должен оставаться в изоляции и думать, что может преуспеть, если будет оторван, если будет использовать внутренний подход для противостояния рискам и вызовам – таким как миграция, климатические изменения, преступность, финансовые потрясения», — заявил глава государства.

Фелипе VI призвал к единству в столь разнообразной организации как АСЕМ для поддержки мультилатерализма и международного порядка.

«В контексте глобальных вызовов проблемы могут быть разрешены только на международном уровне. Именно для этого мы здесь, и это то, что мы должны продемонстрировать жителям Азии и Европы и остальному миру», — сказал король.