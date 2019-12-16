Король Испании на встрече АСЕМ призвал отказаться от политики изоляции

Ни одна страна в условиях глобальных вызовов не должна оставаться в изоляции, заявил на открытии встречи министров иностранных дел АСЕМ (Форум «Азия — Европа» — международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы) в Мадриде король Испании Фелипе VI.
Глава государства отметил, что АСЕМ является одним из самых престижных диалогов, в котором участвует большое количество стран, и «идеальной площадкой для обсуждения» новых идей или предложений в крайне важный момент истории». Он также обратил внимание на большое количество региональных и глобальных вызовов, которые стоят сейчас перед международным сообществом.
«Все люди во всех странах должны быть причастны и вовлечены, никто не должен оставаться в изоляции и думать, что может преуспеть, если будет оторван, если будет использовать внутренний подход для противостояния рискам и вызовам – таким как миграция, климатические изменения, преступность, финансовые потрясения», — заявил глава государства.
«В контексте глобальных вызовов проблемы могут быть разрешены только на международном уровне. Именно для этого мы здесь, и это то, что мы должны продемонстрировать жителям Азии и Европы и остальному миру», — сказал король.
Он добавил, что на министерской встрече будут обсуждать создание стабильных связей между Европой и Азией, вопросы международной безопасности, в частности, борьбу с терроризмом, морскую безопасность и кибербезопасность. Кроме того, участники встречи обсудят темы климатических изменений, устойчивого развития и загрязнения морей мусором.