Корбин заявил, что Мэй не идет навстречу лейбористам в переговорах по Brexit

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил премьер-министра Терезу Мэй в том, что она не проявляет готовности отступать от установленных ею же самой «красных линий» в переговорах по Brexit. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала Sky News, дав оценку дискуссиям между правящей Консервативной партией и лейбористами о выходе страны из состава ЕС, сообщает ТАСС.

«Не похоже, чтобы правительство отступало от своих первоначальных «красных линий», — сказал Корбин. В качестве моментов, в которых, по его словам, не видно подвижек, он назвал доступ страны к таможенному союзу с ЕС после «развода», следование ряду положений о едином европейском рынке и ряду европейских норм, в том числе в сфере рабочих прав. «Пока у нас нет таких соглашений», — сказал политик.