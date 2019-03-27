Корбин прокомментировал заявление Мэй об отставке

Премьер Британии Тереза Мэй заявила о предстоящей отставке не потому, что прислушивается к мнению общества, это было продиктовано интересами Консервативной партии, заявил глава британской оппозиции Джереми Корбин.

«Обещание Мэй уйти в отставку, если ее сделка будет поддержана, показало всем, что целью ее хаотичных переговоров о Brexit (с членами Консервативной партии) было управление партией, а не следование интересам общества. Смена правительства не должна быть решением только консерваторов, это должен решать народ», — написал Корбин в Twitter.