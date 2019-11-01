Корбин обвинил Трампа во вмешательстве в британские выборы

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в Великобритании.
«Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона», — написал Корбин в Twitter.
Трамп ранее в радиоинтервью заявил, что нынешний премьер Британии Джонсон — «отличный парень» и что он именно тот, кто сейчас нужен своей стране. Корбин же, напротив, заявил Трамп, «будет очень плох» для Британии.
Всеобщие выборы в Великобритании состоятся 12 декабря.(РИА Новости)