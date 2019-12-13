Корбин намерен уйти в отставку

Джереми Корбин намерен уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии Великобритании. Об этом он заявил рано утром в пятницу, 13 декабря, пояснив, что на новых выборах не будет выступать главным кандидатом от своей партии. Корбин добавил, что собирается участвовать в консультациях о будущем лейбористов.

«Это, очевидно, очень разочаровывающая ночь», — посетовал лидер лейбористов, имея в виду первые данные подсчета голосов на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента. Согласно предварительным неофициальным результатам, Лейбористская партия займет второе место примерно с 200 мандатами из 650. Корбин сохранил свое место в парламенте. (DW)