Корабли НАТО вошли в Черное море

Корабли Черноморского флота России взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили представители российских военных.

По свидетельству Национального центра управления обороной, в состав группы входят три фрегата ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

«Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков», – говорится в сообщении центра.

Вечером 28 марта стало известно, что четыре боевых корабля НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в Чёрное море.