Корабли НАТО вошли в Черное море

Корабли Черноморского флота России взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО, сообщили представители российских военных.

По свидетельству Национального центра управления обороной, в состав группы входят три фрегата ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

«Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков», – говорится в сообщении центра.

Вечером 28 марта стало известно, что четыре боевых корабля НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в Чёрное море.

| 2019-03-29T14:29:40+00:00 29 марта 2019, 16:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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