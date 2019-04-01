Корабли НАТО прибыли в грузинский порт Поти

«Корабли группы НАТО и два корабля береговой охраны Грузии «Диоскурия» и «Очамчире» проведут совместные учения. В учениях так же примут участие суда из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии»,- сказано в заявлении.

Ранее в марте объединенное морское командование альянса сообщило, что корабли из состава второй постоянной морской группы НАТО (SNMG2) находятся в Черном море для проведения учений и отработки взаимодействия с «партнерами» из Украины и Грузии. В НАТО заверили, что «это давно запланированное ежегодное мероприятие под командованием Румынии».