Корабли НАТО прибыли в грузинский порт Поти

 Боевые корабли второй военно-морской группы НАТО зашли в грузинский порт Поти, сообщает в понедельник пресс-служба пограничной полиции МВД Грузии.
В рамках визита командующий второй постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс встретится с руководителем береговой охраны Грузии. Также состоятся рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия.
«Корабли группы НАТО и два корабля береговой охраны Грузии «Диоскурия» и «Очамчире» проведут совместные учения. В учениях так же примут участие суда из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии»,- сказано в заявлении.
Учения будут проведены с целью повышения взаимодействия и взаимосовместимости морских сил Грузии и НАТО.
Ранее в марте объединенное морское командование альянса сообщило, что корабли из состава второй постоянной морской группы НАТО (SNMG2) находятся в Черном море для проведения учений и отработки взаимодействия с «партнерами» из Украины и Грузии. В НАТО заверили, что «это давно запланированное ежегодное мероприятие под командованием Румынии».
| 2019-04-01T15:44:10+00:00 1 апреля 2019, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss