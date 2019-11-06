Корабли НАТО покинули акваторию Черного моря

Корабли 2-й постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) покинули акваторию Черного моря спустя 16 дней прибывания в ней. Об этом сообщает «Интерфакс».

Корабельная группа альянса вошла в черноморские воды 21 октября. В состав группы входят минные тральщики Италии (Numana), Испании (Sella) и Турции (Amasra), а также итальянский танкер снабжения Vesuvio.

Во время своего прибывания в регионе корабли посетили порты украинской Одессы и грузинского Батуми.

С 12 по 29 октября текущего года в районе Черного моря также находился ракетный эсминец ВМС США Porter.

Согласно конвенции Монтре, корабли нечерноморских стран могут находится в акватории Черного моря не более 21 суток.