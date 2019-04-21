Кораблекрушение в Конго: число жертв возросло до 40

В Конго в результате крушения небольшого судна на озере Киву на прошлой неделе погибли 40 человек. Об этом сообщил временный министр внутренних дел Демократической Республики Конго Базиль Олонго, передает Reuters.

Отмечается, что общее число погибших достигло 40 человек после того, как на этой неделе были найдены мертвыми 27 человек.

Всего на лодке было около 200 человек, более 100 до сих пор числятся пропавшими без вести. Олонго также сообщил, что тела были обнаружены через границу на восточном берегу озера в Руанде.

Причина аварии до сих пор неизвестна, власти Конго предполагают, что судно могло затонуть из-за перегруза, также в день крушения был сильный ветер.

Как сообщалось, на востоке Демократической республики Конго на озере Киву разбился корабль, жертвами стали 20 человек.