Копельо стал вторым, а Гулиев берет «серебро»

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине прошли финальные соревнования в тройном прыжке у мужчин.

Азербайджан представляли Алексис Копельо и Назим Бабаев. В финале Копельо прыгнул на 16,93 м, завоевав серебряную медаль. Бабаев (16,76 м) стал четвертым.

Чемпионом стал португалец Нелсон Эвора (17,10 м), а бронзовую медаль завоевал грек Димитриос Циамис (16,78 м).

Турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы. Он вместе с товарищами по команде привели сборную Турции ко второму месту в финале бега 4x100 метров. Турецкий квартет пробежал дистанцию за 37,98 сек., установив национальный рекорд и уступив лишь команде Великобритании (37,80 сек).

Напомним, что несколько дней ранее Гулиев стал чемпионов в беге на 200 метров.

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