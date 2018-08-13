Копельо стал вторым, а Гулиев берет «серебро»

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине прошли финальные соревнования в тройном прыжке у мужчин.

 Азербайджан представляли Алексис Копельо и Назим Бабаев. В финале Копельо прыгнул на 16,93 м, завоевав серебряную медаль. Бабаев (16,76 м) стал четвертым.

 Чемпионом стал португалец Нелсон Эвора (17,10 м), а бронзовую медаль завоевал грек Димитриос Циамис (16,78 м).

 Турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы. Он вместе с товарищами по команде привели сборную Турции ко второму месту в финале бега 4x100 метров. Турецкий квартет пробежал дистанцию за 37,98 сек., установив национальный рекорд и уступив лишь команде Великобритании (37,80 сек).

 Напомним, что несколько дней ранее Гулиев стал чемпионов в беге на 200 метров.

 

25 просмотров
| 2018-08-13T15:21:54+00:00 13 августа 2018, 15:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss