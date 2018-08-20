Концерн «Калашников» разработал новый автомат АК-308 в калибре 7,62 миллиметра, опытный образец готовят к испытаниям, сообщается на сайте kalashnikov.media.

«Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 миллиметр с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — говорится в сообщении.