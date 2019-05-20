Концерн Ford сокращает рабочие места

Компания Ford сообщила в понедельник, что планирует сократить 7000 рабочих мест, или 10 процентов своего международного штата в рамках проводимой реорганизации, сообщает Голос Америки.

Некоторые сотрудники будут уволены, некоторые – переведены на другие должности. По словам официального представителя компании Марисы Брэдли, процесс должен завершиться к концу августа. Параллельно Ford меняет свой модельный ряд, в частности – постепенно выводит из ассортимента в США большинство седанов, поскольку все большее число потребителей оказывает предпочтение пикапам и внедорожникам.

В рамках процесса, начатого в прошлом году, будут уволены 800 сотрудников в Северной Америке, из них около 500 – на этой неделе, сообщила Брэдли.

Конкретные детали по другим регионам компания пока не выработала.