Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года одобрена на заседании в Баку

В ходе заседания Совета министров обороны стран СНГ, состоявшейся сегодня в Баку,  одобрена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года.

Концепция направлена на достижения нового уровня сотрудничества в военноq сфере, отражает национальные интересы и совместный приоритеты государств СНГ в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.

Также в ходе заседания одобрены Основные направления развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств – участников СНГ до 2025 года, подведены итоги Армейских международных игр – 2019, рассмотрены вопросы  подготовки к празднованию 75-летия Победы.(report)

| 2019-10-30T12:48:24+00:00 30 октября 2019, 13:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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