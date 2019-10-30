Концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года одобрена на заседании в Баку

В ходе заседания Совета министров обороны стран СНГ, состоявшейся сегодня в Баку, одобрена Концепция военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года.

Концепция направлена на достижения нового уровня сотрудничества в военноq сфере, отражает национальные интересы и совместный приоритеты государств СНГ в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.

Также в ходе заседания одобрены Основные направления развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств – участников СНГ до 2025 года, подведены итоги Армейских международных игр – 2019, рассмотрены вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы.(report)