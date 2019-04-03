Контроль над торговлей и качеством хлеба — дело государственное

Импорт и продажу пшеницы освободили от Налога на добавленную стоимость (НДС) еще на два года. Соответствующие изменения претерпел накануне Налоговый кодекс. Поправки в кодифицированный законодательный акт внесли в ходе пленарного заседания Милли меджлиса под занавес прошлой недели.

Согласно упомянутому вердикту, решение избавить торговые операции от косвенного налога действует с марта текущего года. Напомним, что разжать налоговые тиски на импорт и продажу пшеницы, а также производство и продажу пшеничной муки и хлеба в стране решили еще на волне кризиса 2016 года, а после НДС продлили еще на три года.

Такая необходимость была вызвана масштабным импортом пшеницы. Местные мукомольные предприятия пошли в ногу с валютным курсом, а рынок столкнулся с подорожанием. В результате правительство заявило о борьбе с искусственным завышением цен и пошло на уступки производителям и экспортерам, отказавшись от косвенного налога на импорт и продажу пшеницы. В целом же с начала отмены НДС прошло пять лет и можно подвести итоги влияния этого решения на цены и качество хлеба в Азербайджане.

По мнению эксперта потребительского рынка, руководителя Союза свободных потребителей Эюба Гусейнова, качество хлебобулочного ассортимента на полках наших магазинов оставляет желать лучшего. «Качество муки и хлеба из года в год ухудшаются, — сказал специалист в беседе с редакцией. — По этому вопросу в нашу организацию часто обращаются потребители, недовольные свойствами важнейшего продукта потребительской корзины. Одним из важных вопросов остается срок годности муки, которая не маркируется в 95% случаев. На таре нет сроков годности и даты производства».

По свидетельству защитника потребительских прав, в такой ситуации на рынках нередко продается просроченная мука, а это, как известно, рассадник картофельной болезни и прочих не самых приятных последствий. Можно сказать, что за последнюю пятилетку по качеству муки не наблюдается позитивных изменений. Что же касается цен, здесь стоит напомнить февральское выступление министра экономики Шахина Мустафаева.

В своем заявлении чиновник признал, что в ряде стран, экспортирующих зерно на местный рынок, имеется подорожание. Это обстоятельство может отразиться на цене хлеба внутри страны, однако профильное ведомство предпринимает меры во избежание этой напасти. К слову о мерах. Как выяснилось из заявления чиновника, они заключаются во встречах с производителями и представителями торговых сетей. О том, как могут повлиять упомянутые рандеву на стоимость хлеба, не сообщается.

Тем временем главный поставщик пшеницы на местный рынок — Россия замедлила темпы экспорта. С начала сезона по конец марта отгрузки вышли на 30,7–31 млн. тонн, что ниже прошлогодних уровней на 20–400 тыс. тонн. На экспорт негативно влияют укрепление рубля и высокие цены на российскую пшеницу, из-за чего она проигрывает конкурентам, информирует «Коммерсант». Словом, ситуация на российском рынке складывается неоднозначная. Экспортные цены российской пшеницы выросли в середине марта в контексте роста мировых площадок; поддержку ценам оказал и укреплявшийся рубль.

Зависимый от российского экспорта местный рынок чутко реагирует на цены и объемы поставок пшеницы. И поскольку цены на хлеб в стране четко отслеживаются, метаморфозы качества — первый знак растущих издержек на ввоз пшеницы.

«Искусственное повышение цен, о котором говорил министр экономики, как правило, является следствием монополии и картельных соглашений. И профильное ведомство должно бороться с этой напастью. А цены свободны на либеральном рынке. Считаю заявление министра о борьбе с искусственным завышением цен необоснованным, поскольку в этом случае ведомство должно бороться с источником проблемы — монополиями и картельными соглашениями», — считает Гусейнов.

Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов считает необоснованным давление на хлебобулочные комбинаты. Если подойти к этому вопросу цивильно, а не в стиле утрированных претензий, требование правительства сохранять прежние цены должно сопровождаться государственной помощью, т.е. такие меры должны быть обоснованны материальной поддержкой.

Что до качества хлеба, по мнению Гусейнова, этим должно заниматься Агентство продовольственной безопасности. К сожалению, опрошенные нами специалисты не могли ответить на вопрос, имеются ли в стране ГОСТы по выпечке хлеба. «Вес хлеба предоставлен на усмотрение производителей. В советское время действовали нормативы, но два года они не действуют», — сказал Гусейнов.

За ответом на этот вопрос # обратилось к технологу пищевой отрасли Эльсевяру Фарзалиеву. По данным специалиста, государственные стандарты, которые формулируют требования к качеству этого продукта, зависят от сорта и вида хлеба. Различные улучшители качества в составе хлеба допускаются по ГОСТу, но в количестве, не превышающем норму. К весу хлеба тоже нет единого требования, поскольку это зависит от вида хлеба. Специалист затруднился сказать, какие именно государственные стандарты действуют сегодня в Азербайджане, и есть ли они вообще.

Касаясь вопросов качества, собеседник отметил, что определить его по органолептическим показателям невозможно. Для этого требуются глубокий спектрофотометрический, биохимический, хроматографический анализ. Также выяснилось, что в стране нет недостатка в специальных технологиях для соответствующего анализа. Хорошо оснащенными лабораториями располагает Агентство продовольственной безопасности, Институт пищевых технологий и пр. организации.

Добавим от себя, что таких углубленных анализов в отдельно взятой сфере выпечки хлеба нет. Возможно, они существуют, но редакции неизвестны случаи лабораторного анализа хлебобулочного ассортимента местных магазинов. А было бы интересно ознакомиться с результатами…