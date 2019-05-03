Контроль над пищевой безопасностью водных биоресурсов усилится

В Азербайджане планируется усилить контроль над пищевой безопасностью рыбных и других водных биоресурсов.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на презентации Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах.

Бабаев отметил, что министерство экологии и природных ресурсов, Агентство пищевой безопасности и министерство сельского хозяйства будут совместно сотрудничать в этом направлении.