Контракт по приобретению Хорватией у Израиля 12 истребителей может сорваться

Хорватия может выйти из соглашения с Израилем о закупке 12 истребителей F-16 в связи с позицией США, у которых Тель-Авив ранее приобрел эти самолеты.

Как сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, между Израилем и Соединенными Штатами возникла проблема, связанная с приобретением F-16, что объясняется разногласиями по вопросу передачи самолетов третьей стране.

«Хорватия ожидает окончательного и четкого решения Соединенных Штатов и Израиля. Тогда мы и примем решение», — сказал Пленкович.

Премьер отметил, что сделка может состояться только в рамках предложения, которое ранее одобрила экспертная группа Министерства обороны Хорватии, в противном случае хорватская сторона аннулирует итоги тендера.

Совет национальной безопасности и обороны Хорватии 27 марта 2018 года одобрил закупку у Израиля 12 ранее использовавшихся истребителей F-16. После этого закупку одобрило хорватское правительство.

Первые два самолета Хорватия должна была получить в 2020 году, шесть — в 2021 году, а последние четыре — в 2022 году.

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