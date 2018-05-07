Контрабанда лекарств

Как мы уже сообщали, Генпрокуратура, СГБ и Таможенный комитет Азербайджана распространили совместное сообщение о незаконном ввозе лекарств в страну. Как отмечается в сообщении, в результате оперативных мероприятий этих ведомств, 30 апреля была выявлена организованная группа, занимающаяся подобными операциями.

Контрафакт медицинского назначения поступали на фармацевтический рынок страны без особых проблем. Дело в том, что лекарства провозились минуя таможенный контроль в грузовом терминале бакинского аэропорта, затем складировалиcь на квартире гражданина Анара Мамедова. В ходе обысков было выявлено 53 наименования лекарств, запрещенных к ввозу в страну на общую сумму более 100 тысяч манат.

Эти и другие препараты были выявлены в аптеке «Зейтун», принадлежащей тому же Анару Мамедову. Bсего было найдено 75 наименований лекарств, не прошедших официальную регистрацию. Контрабандные препараты также были распределены по столичным аптекам «Глюкоза», «Авас», «Фатима», «Medical City», «Elit», «Vahid», «Dokta Elite», «Шафа», «Татиб» и других.

Установлено, что регулярным поставщиком лекарств в Азербайджан был иностранный гражданин Атеш Атанур. Однако интригующим моментом в этом деле является то, что этот криминальный бизнес «крышевали» должностные лица Госкомтаможни. Так, некоторые сотрудники Медицинской службы ведомства, подменив документацию, обеспечили доставку этих лекарств в Центральный госпиталь таможенного комитета. B обмен на это, они получили «откат» в размере 25% от стоимости этих лекарств и обеспечили их поставку в розничную продажу.

Как говорится в сообщении, Службой госбезопасности, возбуждено уголовное дело в отношении Фармана Мамедли, Васифа Хыдырова, Джамиля Мехтиева, Атеша Атанура, Анара Мамедова, Аламата Гулиева. Они обвиняются по статьям 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарств), 206.3.2 (контрабанда) и 314.2 (халатность), в их отношении избрана мера пресечения арест. Должности этих лиц не указываются. Кроме того, уволены начальник управления таможни на воздушном транспорте Садиг Абдуев, начальник Медслужбы гостаможни Фикрет Гадималиев и начальника 1-го грузового отдела гостаможни Араз Мамедов.

Нелегальный канал ввоза в Азербайджан лекарственной контрабанды безотказно работал с 2016 года.

Комментируя это сообщение «Зеркало» председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов отметил, что примерно 30% реализуемых в аптечной сети страны медикаментов являются подделкой. Люди часто жалуются на неэффективность препаратов для лечения гриппа, простудных заболеваний, сахарного диабета. К сожалению, отличить фальшивку от оригинала невозможно без экспертизы. Для этого нужно обратиться в Центр экспертизы лекарственных препаратов Минздрава. Причем эта услуга платная, т.е. потребитель должен оплатить проверку качества препарата. Приобретая лекарства, нужно обратить внимание на наличие сертификационного знака на препарате.

По определению ВОЗ, подделки бывают трех видов. Первое — это когда само действующее вещество присутствует, но его доза существенно уменьшена. Второе — это когда указано, что препарат там есть, но действующее вещество в нем отсутствует. Третье — это когда действующее вещество имеется и его доза полностью соответствует норме, но подделана марка. По сравнению с остальными такие лекарственные средства не так опасны, при этом особое значение имеют условия его производства. Таким образом, в большинстве случаев фальшивые препараты по качеству, безопасности и эффективности не являются равноценными оригиналам.

По словам Гусейнова, основными причинами ввоза в стране подделок, как медикаментов, так и других видов продукции, является коррупция и корпоративный сговор, вовлечение в преступную сделку сотрудников таможни, правоохранительных органов. В этих условиях закон игнорируется, организаторы криминального бизнеса не опасаются судебного преследования. Однако самое прискорбное то, что сами чиновники Минздрава признаются в небезопасности фармпродукции, реализуемой в стране. В результате регулярных рейдов, проводимых министерством, обнаруживаются упаковки препаратов без протоколов качества и госрегистрации.

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