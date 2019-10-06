Конте выступил за восстановление G8 с участием России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за восстановление Группы восьми (G8) с участием России с целью более эффективного решения геополитических проблем по всему миру.

Как передает ТАСС, об этом он сообщил в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post.

Премьера попросили подтвердить информацию о том, что он согласился с позицией президента США Дональда Трампа — инициативой возвращения к G8. «Это правда. Я поддержал эту инициативу, потому что мне казалось, что если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире», — ответил Конте.

| 2019-10-06T19:52:43+00:00 6 октября 2019, 21:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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