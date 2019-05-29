Контактная группа по Венесуэле и Группа Лимы проведут 3 июня министерскую встречу

Международная контактная группа и Группы Лимы по урегулированию кризиса в Венесуэле проведут 3 июня в Нью-Йорке министерскую встречу. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

«От имени Международной контактной группы верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини вместе с министрами иностранных дел Португалии и Уругвая встретятся на следующей неделе с министрами иностранных дел Канады, Чили и Перу от Группы Лимы, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Встреча состоится в Нью-Йорке 3 июня 2019 года», — отмечается в нем.(ТАСС)

| 2019-05-29T16:25:56+00:00 29 мая 2019, 19:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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