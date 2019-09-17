Консультации по Каспию прошли между Азербайджаном и Казахстаном

В министерстве иностранных дел между Азербайджаном и Казахстаном прошли двусторонние консультации по вопросу Каспийского моря, сообщает Report.

В ходе консультаций обсуждались вопросы учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия, была подчеркнута важность ускорения процесса координации между сторонами Конвенции в целях скорейшего начала деятельности Секретариата. Азербайджанскую сторону представил заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, казахстанскую сторону — посол по особым поручениям МИД Казахстана, спецпредствитель по вопросам Каспийского моря Зульфия Аманжолова.

Кроме того, была выражена удовлетворенность нынешним положением сотрудничества в Каспийском бассейне.

На встрече также обсудили представляющие взаимный интерес темы.

| 2019-09-17T16:33:25+00:00 17 сентября 2019, 20:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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