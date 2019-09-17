Консультации по Каспию прошли между Азербайджаном и Казахстаном

В министерстве иностранных дел между Азербайджаном и Казахстаном прошли двусторонние консультации по вопросу Каспийского моря, сообщает Report.

В ходе консультаций обсуждались вопросы учреждения Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспия, была подчеркнута важность ускорения процесса координации между сторонами Конвенции в целях скорейшего начала деятельности Секретариата. Азербайджанскую сторону представил заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, казахстанскую сторону — посол по особым поручениям МИД Казахстана, спецпредствитель по вопросам Каспийского моря Зульфия Аманжолова.

Кроме того, была выражена удовлетворенность нынешним положением сотрудничества в Каспийском бассейне.

На встрече также обсудили представляющие взаимный интерес темы.