Конституционный суд Молдавии признал незаконным указ президента

Конституционный суд (КС) Молдавии на заседании признал незаконным указ президента о назначении премьером страны Майи Санду и формировании правительства. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте КС в субботу, 8 июня.

«Объявляется неконституционным указ президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на должность премьер-министра. Объявляется неконституционным указ президента от 8 июня 2019 года о создании правительства», — цитирует решение суда «РИА Новости».

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8 июня парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду. За ее кандидатуру проголосовал 61 из 101 депутата. Ее кандидатуру выдвинул президент Молдавии Игорь Додон.

Демократическая партия Молдавии (ДП) расценила действия парламента как «попытку государственного переворота».

«Демократическая партия не признает законность всего, что произошло сегодня в парламенте и всех голосований, что там состоялись», — цитирует лидера ДПМ Владимира Плахотнюка «РИА Новости».

Ранее в тот же день Додон призвал граждан не участвовать в акциях протеста в случае подписания им указа о роспуске парламента. Глава государства назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.

Накануне Конституционный суд Молдавии подтвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать кабинет министров до 7 июня. Додон отметил, что не стал подписывать соответствующий указ и решил 10 июня проконсультироваться с представителями фракций (iz.ru).