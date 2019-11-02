Конституционный комитет Сирии сформировал группу для разработки проектов

 Малый состав конституционного комитета Сирии утвержден и начнёт работу в понедельник в Женеве, сказал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
«Перед нашим заседанием сегодня мы также утвердили список из 45 человек, так называемая редакционная группа. Они встретятся здесь в понедельник. Все группы подтвердили своё участие в малой группе», — сказал Педерсен журналистам.
По его словам, в ходе двухдневного заседания комитета каждый участник смог высказаться. «Все смогли высказаться о своих позициях, это были глубокие дискуссии о будущей конституции Сирии», — добавил спецпосланник.
| 2019-11-01T23:36:24+00:00 2 ноября 2019, 07:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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