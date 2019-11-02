Конституционный комитет Сирии сформировал группу для разработки проектов

Малый состав конституционного комитета Сирии утвержден и начнёт работу в понедельник в Женеве, сказал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

«Перед нашим заседанием сегодня мы также утвердили список из 45 человек, так называемая редакционная группа. Они встретятся здесь в понедельник. Все группы подтвердили своё участие в малой группе», — сказал Педерсен журналистам.

По его словам, в ходе двухдневного заседания комитета каждый участник смог высказаться. «Все смогли высказаться о своих позициях, это были глубокие дискуссии о будущей конституции Сирии», — добавил спецпосланник.