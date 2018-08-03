Консерваторы требуют отставки Меркель с поста главы партии

Консервативное крыло блока ХДС/ХСС, объединившееся в так называемый «Союз за ценности» (Werteunion), призвало к отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель с поста председателя ХДС и последовательному ограничению притока мигрантов в Германию. В программном документе «5 тезисов для сильной Германии», обнародованном в пятницу, 3 августа, «Союз за ценности» указал, что ХДС уже сейчас нуждается в программном и кадровом обновлении.

Члены союза считают, что уже на декабрьском съезде Христианско-демократического союза нужно избрать новое партийное руководство. По их мнению, Меркель больше не должна выставлять свою кандидатуру на переизбрание. «Для подготовки к следующим выборам в бундестаг следует согласовать упорядоченную передачу поста федерального канцлера», — подчеркивается также в документе.

Тем самым консерваторы в ХДС/ХСС дают ясно понять, что самое позднее к завершению следующих выборов в бундестаг они не желают видеть Ангелу Меркель на посту главы правительства, отмечает агентство AFP. Сама Меркель оставила открытым вопрос о том, будет ли она вновь выставлять свою кандидатуру.

48 просмотров