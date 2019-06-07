Консервативная партия Великобритании осталась без лидера

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.

Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

О предстоящей отставке Мэй объявила в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

На пост главы партии претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.