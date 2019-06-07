Консервативная партия Великобритании осталась без лидера

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.

Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

О предстоящей отставке Мэй объявила в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

На пост главы партии претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.

| 2019-06-07T18:57:30+00:00 7 июня 2019, 20:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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