Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает «Советский спорт».

«Я решил завершить карьеру в смешанных боевых искусствах. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях», — написал боец в твиттере.

Макгрегор являлся чемпионом в легком и полусреднем весе. Также он провел поединок по правилам бокса против американца Флойда Мэйвезера. В последнем своем поединке в UFC ирландец проиграл россиянину Хабибу Нармагомедову.

| 2019-03-26T10:10:44+00:00 26 марта 2019, 11:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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