Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает «Советский спорт».

«Я решил завершить карьеру в смешанных боевых искусствах. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях», — написал боец в твиттере.

Макгрегор являлся чемпионом в легком и полусреднем весе. Также он провел поединок по правилам бокса против американца Флойда Мэйвезера. В последнем своем поединке в UFC ирландец проиграл россиянину Хабибу Нармагомедову.