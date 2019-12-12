Конкурс в связи с созданием нового радиоканала завершился

Завершился конкурс, объявленный решением Национального совета по телевидению и радиовещанию о проведении конкурса с 12 ноября по 12 декабря 2019 года в связи с открытием нового общереспубликанского радиоканала на частоте 102,0 МГц для вещания в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Совет, в рамках конкурса документы для участия представили пять претендентов — ООО «Центр анализа и информации Реал», ООО TV Media Azerbaijan, ООО «Студия Баланс», ООО İNS ÇM и ООО OMD Azerbaijan.

Согласно статье 19.1 закона Азербайджана «О телерадиовещании», Национальный совет по телевидению и радиовещанию должен вынести решение о результатах конкурса по истечении 30 дней после завершения конкурса.