Конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву продлен

Сроки приема проектов на открытый конкурс, объявленный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью г. Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, продлены до 31 августа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.

Решение об этом было принято на основании письма ректора Азербайджанской государственной академии живописи, академика Омара Эльдарова от 27 июня 2019 года в адрес Фонда Гейдара Алиева и обращений ряда скульпторов.

В обращениях выражена просьба о продлении срока конкурса для завершения работы над эскизами.

Отметим, что памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву планируется установить на площади вблизи станции метро «Ичеришехер» (ул. Истиглалият).

Для участия в конкурсе необходимо представить заявление и эскиз.