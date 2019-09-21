Конкуренцию с «турецким помидором» мы не выдержим

Недавно Азербайджан посетил с официальным визитом вице-президент Турции Фуат Октай для участия на VIII заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В рамках визита был подписан протокол, где была выражена уверенность в положительном влиянии VIII заседания на развитие связей между Азербайджаном и Турцией в различных сферах.

В то же время, как результат обсуждений по сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией в различных областях, был принят План деятельности, составленный как приложение к протоколу заседания.

Вице-президент Турции Октай отметил, что между двумя странами достигнуто соглашение о подписании в этом году льготных торговых соглашений, об упрощении взаимной торговли и о создании упрощенного таможенного коридора в целях ускорения таможенных процедур.

В свою очередь начальник секретариата Кабинета министров Азербайджана Арастун Габиббейли сказал, что переговоры между Азербайджаном и Турцией по заключению соглашения о преференциальной торговле находятся на завершающей стадии.

«Уже определены 15 товарных позиций с обеих сторон, к которым будут применены льготы и годовые тарифные квоты по данным товарам. В основном это продукты сельского хозяйства», — сказал Габиббейли в интервью АзерТадж.

По его словам, после подписания соглашения по этим товарам в рамках годовых тарифных квот не будут взиматься таможенные пошлины. Целью обоих стран является дальнейшее увеличение товарооборота.

Как отметил министр экономики Шахин Мустафаев, на очередной встрече на высоком уровне подпишут соглашение о преференциальной торговле.

«Данный вопрос был сегодня обсужден на заседании азербайджано-турецкой межправительственной комиссии (МПК) в Баку»,- сказал Мустафаев в понедельник на азербайджано-турецком бизнес-форуме. Он также отметил, что Азербайджан надеется увеличить объем преференциальной торговли Нахчывана с Турцией.

Касаясь торговых отношений между двумя странами, Мустафаев подчеркнул, что Турция является одним из основных торговых партнёров Азербайджана.

«По итогам 2018 года товарооборот между странами достиг $3,4 млрд. и увеличился на 28%. По итогам 7 месяцев 2019 года товарооборот составил 2,3 млрд. долларов, что на 33% больше января-июля 2018 года», — сказал министр.

Отметим, что соглашение о преференциальной торговле предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном.

В октябре 2017 года Турция освободила от пошлин товары, поставляемые из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Всего в список включено 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).

С вопросами об уточнении данных соглашений, о том будут ли они распространяться на все товары, для всех физических и юридических лиц, либо это будет касаться только заказов госсектора и многими другими вопросами, # обратилось в пресс-службу Государственного таможенного комитета Азербайджана. Пресс-секретарь Госкомтаможни Натик Ахундов, попросил позвонить чуть позже. А позже же, он просто не отвечал на звонки.

Интересно, за что платят зарплату пресс-секретарю Госкомтаможни? Ведь именно он должен отвечать на вопросы, которые интересуют журналистов, и объяснить населению, в чем заключаются новые таможенные «правила игры». Думаю, нашей Госкомтаможне вообще пресс-служба не нужна. Что она есть, что ее нет, итог один и тот же.

Хотя обвинять пресс-секретаря за его некорректную работу не стоит. Ведь он на самом деле олицетворяет деятельность самой таможни. Сколько бы не пели дифирамбы об «очищении», деятельность этой организации остается в тени. Отчисления в государственный бюджет растут, а действенной пользы от этой организации азербайджанской экономике и населению весьма мало. Структура «душит» свободную торговлю и экономику, а пресс-служба игнорирует СМИ.

В условиях, когда данные соглашения отказалась объяснять читателям Гостаможня, # обратилось к экономисту Натигу Джафарли, который сказал, что данное соглашение – это палка о двух концах.

«Азербайджану конкурировать с Турцией в этом сегменте будет очень сложно. Мне трудно представить, что может Азербайджан продать Турции. Только одна Анталия экспортирует сельхозпродукции больше чем весь Азербайджан. Представьте, что мы отменим пошлину турецкому помидору, местные производители не выдержат ценовую конкуренцию. Те зародыши сельхозпроизводства, которые есть, просто вымрут, не выдержав конкуренции, это ударит по экономике. С другой стороны, возможен реэкспорт в другие страны, допустим в страны Центральной Азии, может быть в Китай, в Россию. Если это будет касаться тех продуктов, которые не растут и не производятся в нашей стране, это возможно. Важно знать детали этого соглашения, потому что в нынешнем варианте, я не вижу перспектив для азербайджанской экономики», — отметил эксперт.

Эксперт считает, что детали этих соглашений станут известны в октябре после визита президента Турции Эрдогана в Азербайджан.