Конкуренция между Вашингтоном и Москвой может негативно сказаться на перспективах урегулирования НК конфликта

Обострение в регионе – это прямое следствие безрезультативности переговорного процесса, таким мнением поделился с # политолог Ильгар Велизаде, комментируя ситуацию в прифронтовой зоне. По его словам, если так будет продолжаться, то военное обострение неизбежно.

«С другой стороны, мы не можем представить масштабы этого обострения. Мы можем предполагать, что данная ситуация связана с внутриполитическими процессами в Армении. Армянские военные выражают слова политиков, а они в лице Пашиняна говорят о том, что не собираются возвращать Азербайджану никаких территорий», — сказал он.

Велизаде также добавил, что азербайджанская сторона пока демонстрирует хладнокровие, хотя армянская сторона пытается спровоцировать Азербайджан и разыграть внутриполитическую карту.

«Азербайджан не дает себя втягивать в эти игры. Но терпение Азербайджана не безмерно, и если армянская сторона заиграется со своими провокациями, то скорее Азербайджану придется заставить их умолкнуть, как это было в апреле 2016 года», — сказал он.

Говоря о последней встрече и активизации США в переговорном процессе, эксперт отметил, что американская активность связана в целом с геополитическим контекстом, а именно с иранским вопросом.

«Это скорее общая активность в регионе, нежели желание решить карабахский конфликт. США продвигают ту линию, которую они продвигали на протяжении всех последних лет в переговорном процессе. Никакого столкновения между «планом Лаврова» и «планом Болтона» нет.

С другой стороны, есть риск, что геополитическая конкуренция между Вашингтоном и Москвой может негативно сказаться на перспективах карабахского урегулирования. Сами стороны конфликта демонстрируют разность подходов. Сегодня все фокусируется на противоречиях между сторонами, а они не сказываются на желании Москвы в реализации своих амбиций в этом регионе», — добавил он.

С другой стороны, глава МИД Азербайджана сказал о том, что есть определенные предложения со стороны сопредседателей МГ ОБСЕ, которые нацелены на результативность обсуждаемых тем, сказал эксперт.

«Что за предложения мы можем только гадать. В любом случае мы можем оценивать ситуацию по факту и по реальному положению на фронте. А это означает, что переговоры не дают ожидаемого результата. Нужно сказать, что никакого «плана Болтона» нет. Есть желание американской стороны активизироваться в переговорном процессе, но на той платформе, которая была выработана на протяжении предыдущих лет», — полагает он.

Политолог считает, что американская сторона выступает за положение, которое было зафиксировано в мадридских принципах, где четко говорится об освобождении всех территорий и решения вопроса статуса и вопросов, связанных с безопасностью.

«Глава МИД Азербайджана заявлял о том, что стороны обсуждали те вопросы, которые неизменно лежат на столе переговоров 15 лет. Это говорит о том, что никаких оригинальных планов нет. Даже «план Лаврова» это то же самое, что и мадридские принципы, которые должны осуществляться поэтапно, сначала возвращение Азербайджану территорий, затем решение вопроса ввода миротворческих сил», — резюмировал он.