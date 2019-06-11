Конгрессмены США призвали к введению санкций в отношении Турции

Палата представителей Конгресса США в понедельник единогласно одобрила резолюцию, которая содержит призыв к вашингтонской администрации к всестороннему применению санкций в отношении Турции в рамках принятого в США в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), если Анкара получит российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Резолюции Конгресса носят сугубо декларативный характер, а их положения не обязательны для выполнения.

Конгрессмены призвали американского лидера Дональда Трампа «к всестороннему осуществлению санкций в соответствии с CAATSA, если Турция приобретет российские ЗРС С-400», а турецкое правительство — «отменить покупку российских С-400». Законодатели осудили данную сделку и считают, что она «ставит под угрозу целостность американо-турецкого союза и подрывает НАТО».

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей F-35. С-400 «Триумф» — ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.(ТАСС)

| 2019-06-11T08:38:50+00:00 11 июня 2019, 12:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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