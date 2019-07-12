Конгрессмены США одобрили поправку, запрещающую без их разрешения вести войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span, передает ТАСС.

Инициативу поддержал 251 конгрессмен, по большей части демократы, 170 республиканцев высказались против. Аналогичная поправка рассматривалась и в контролируемом республиканцами Сенате Конгресса. Верхняя палата законодательного органа отклонила это предложение.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, Палате представителей предстоит одобрить, как ожидается уже в пятницу. Если он будет утвержден нижней палатой Конгресса, поправка должна будет пройти через процедуру согласования законодателями обеих палат, прежде чем проект оборонного бюджета уже в новой версии отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

В распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома говорилось о том, что американский лидер может наложить на законопроект вето. Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата, в частности, выделяет Пентагону 733 млрд долларов вместо запрошенных ранее $750 млрд.