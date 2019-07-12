Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

«Мы призываем президента Трампа полностью ввести санкции, как того требует закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, наряду с тем, что поставка (Турции) F-35 приостановлена на неопределенное время, мы призываем министерство обороны прекратить участие Турции в программе F-35″, — говорится в обращении сенаторов.